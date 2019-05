NTB Sport

Det er idrettskretsene i Hordaland, Trøndelag, Oppland og Telemark som fremmer forslaget. – Vi hadde et Skype-møte om dette torsdag. Vi ser positivt på signalene som har kommet. En eller annen gang tror jeg Norge er modent for et tredje vinter-OL. Det må i så fall være folkelig forankret og baseres på bred nasjonal enighet, sier styreleder Geir Berge Nordtveit i Telemark Idrettskrets til NTB.

Det vil ikke være aktuelt før tidligst 2030. Stockholm og Åre er sammen med Milano og Cortina d'Ampezzo eneste aktuelle søker til vinterlekene i 2026.

Det er spekulert i at Den internasjonale olympiske komité (IOC) kan komme til å fordele 2026- og 2030-OL mellom disse to konstellasjonene når avstemmingen for 2026-tildelingen skjer 24. juni.

Det tror ikke IOC-veteranen Gerhard Heiberg noe på.

– Nei, det tviler jeg veldig på at IOC faller ned på. I så fall hadde jeg fått høre noe om det, sier han til NTB.

– Selv om en norsk søknad for 2030, vil kunne bety to OL på rad i naboland, tror jeg absolutt det er en mulighet for at Norge vil kunne nå fram. Alle tilskuerne og festen i forbindelse Lillehammer-lekene, er noe IOC ønsker seg tilbake til. Det har vært sårt savnet helt siden 1994 i vinterlekene, sier Heiberg og trekker opp en mulighet rundt «Oslo, Lillehammer og Trondheim».

Idrettsstyret fremmer et eget forslag om en eventuell ny prosess rundt OL.

– Det foreslår at Idrettsstyret får fullmakt til å se på sonderinger omkring OL, sier Nordtveit.

Etter en lang prosess trakk Norge seg i oktober 2014 fra kampen om å få arrangementet i 2022.

Dette er forslagsbegrunnelsen fra de fire idrettskretsene: «På ett eller annet tidspunkt mener vi at Norge for tredje gang bør ta på seg ansvaret for arrangementet av de olympiske og paralympiske vinterlekene. 2030 er et aktuelt tidspunkt. Det betyr imidlertid et arrangementsansvar som har bred folkelig forankring i Norge. Et OL/Paralympics som er nedskalert, annerledes og nøkternt i forhold til de siste gigantarrangementene, og som er økonomisk og bærekraftig forsvarlig.»

«I første rekke mener vi at dette ansvaret bør ivaretas av Idrettsstyret inntil slik avklaring har funnet sted i forhold til IOC, regjering og Storting. I forhold til IOC er det helt sentralt å konkretisere målene i IOC sitt strateginotat Agenda 2020 som er forankret i FN sine bærekraftmål, og deretter vurdere hva de i praksis vil bety for mindre nasjoner og demokratier som ønsker å ta på seg dette ansvaret.»

«Et nytt OL/PL i Norge må være regionalt og nasjonalt forankret. Vi mener også at et nytt OL/PL i Norge vil bety mye for en videreføring av våre idrettstradisjoner, inspirere breddeidretten og samtidig gi toppidretten vårt et løft.»

