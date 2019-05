Johannessen og Rød nærmere seriegull

NTB Sport

Laget tok sin 30. seier på 32 seriekamper. Med 60 poeng har Flensburg tangert klubbrekorden, og det selv om to seriekamper står igjen. Magnus Rød bidro med fem scoringer i torsdagens bortekamp som sørget for at gullrivalen Kiel er fire poeng bak.

Kiel har tre kamper igjen å spille, så spenningen lever. Flensburg møter Füchse Berlin hjemme og Bergisch borte i sine to siste kamper og har alt i egne hender.

Rasmus Lauge var lagets toppscorer torsdag med sju mål, tett fulgt av de to nordmennene, men Johannessen trekkes av klubbens nettsted fram som den store spilleren.

Torbjørn Bergerud var inne på et par straffekast.

Kiel møter Minden søndag og må vinne for å ta vare på spenningen.

