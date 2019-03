Småsyk Reiten sto over siste LSK-trening

NTB Sport

Den første av to kvartfinaler spilles i Spania onsdag.

– Guro kjente litt forkjølelse, så det var ikke noe stress med siste økt i dag. Hun er rolig på å ikke trene, så da tok vi bare en avgjørelse på at hun hviler, så er hun klar i morgen, sier LSK-trener Hege Riise til Toppfotball Kvinners Twitter-konto.

Hun er tydelig på at det ikke er noen fare for viktige Reiten må stå over onsdagens viktige kamp i Barcelona.

Det er første gang i klubbens historie at LSK Kvinner spiller kvartfinale i mesterligaen.

Kvartfinalereturen spilles på Åråsen neste onsdag.

(©NTB)