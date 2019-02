Kristoff brøt etter velt i Tour of Oman

NTB Sport

– Jeg må sy, men det er ingen brudd, skriver Alexander Kristoff i en tekstmelding til procycling.no.

Det er svært sjelden at Kristoff må stå av etter en velt i et ritt.

– Jeg satt nok litt for langt framme, for jeg hadde egentlig tenkt å sitte helt bakerst for å slappe av. Jeg klarte ikke å bremse ned for dem som veltet, så jeg datt midt i mølja. Jeg kuttet meg opp på underarmen, sannsynligvis på noen andres skivebremser, forteller Kristoff til procycling.no.

Etappen ble vunnet av Giacomo Nizzolo. Sven Erik Bystrøm kjørte i mål som nummer ti på den avsluttende spurten. Vegard Stake Laengen kom ikke til start på en avsluttende etappen på den 135,5 kilometer.

Det var Aleksej Lutsenko som gjentok fjorårets bedrift og vant sammenlagt.

(©NTB)