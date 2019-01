Tønseth håper han sikret seg VM-billetten

NTB Sport

Niskanen satte høy marsjfart fra start og ledet rennet på noe nær samtlige passeringspunkter. Den eneste som delvis matchet klassiskekspertens fart underveis var russiske Alexandr Bolsjunov.

Bolsjunov, som i mål var slått med 15,9 sekunder, tok en like klar annenplass.

Kampen om den siste pallplassen ble atskillig tettere. Didrik Tønseth var med i kampen hele veien, og hadde også bra med krefter mot slutten. Det samme hadde Martin Johnsrud Sundby.

Til slutt skilte det de to lagkameratene 1,6 sekunder i Tønseths favør.

– Jeg er kjempefornøyd med pallen. Jeg følte jeg fikk gått bra på ski under litt utfordrende forhold. Det var to som skilte seg tidlig ut, så kampen om tredjeplassen skilte seg raskt ut for meg. Det var godt at den gikk i min favør, sa trønderen til NRK etter målgang.

Gode søknader

Sundby var ikke mer enn passe fornøyd.

– Løpet er ikke bra, og kroppen er ikke bra. Men det var et anstendig resultat. Skal jeg stille på denne distansen i VM, må jeg ha en annen form enn jeg har i dag, sa veteranen.

Sammen med Tønseth henviste han russerne Aleksandr Bessmertnykh og Jevgenij Belov til femte- og sjetteplass søndag.

Tønseth og Sundby la samtidig inn meget gode søknader om å få gå 15-kilometeren i klassisk stil under VM i Seefeld i neste måned.

– Det håper jeg. Pallplass er alltid bra, og jeg hadde litt kniven på strupen i dag. Jeg måtte levere, og når jeg klarer det, håper jeg det holder, sa Tønseth.

Hyllet Niskanen

Han var imponert over vinneren Niskanen.

– Niskanen gikk ufattelig fort i dag. Når han er i denne formen, er han ustoppelig, sa trønderen.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum likte ikke at finnen var så langt foran de norske.

– Jeg liker ikke mer enn passelig å få sånn juling, sa han til NRK.

Sjur Røthe og Mattis Stenshagen ble henholdsvis nummer sju og åtte søndag. Sistnevnte gikk dermed et av sine beste distanserenn i verdenscupen.

Pål Golberg ble nummer 12 og Daniel Stock nummer 14.

Martin Löwström Nyenget endte på 19.-plass.

