Liverpool-keeper nær overgang til Leicester

NTB Sport

Ward var ventet å starte torsdagens treningskamp mot Blackburn, men er plutselig på vei til Premier League-rivalen Leicester for 12 millioner pund, skriver Liverpool Echo.

Mange trodde Ward skulle få en ærlig sjanse i Liverpool-målet etter flere tabber av førstekeeper Loris Karius, men det påtroppende kjøpet av Alisson Becker fra Roma har ført til forandringer på kort tid.

Liverpool er i ferd med å sikre seg Roma-keeper Alisson for 66,8 millioner pund. Det er verdensrekord i overgangssum for en målmann.

Leicester henter angivelig Ward for å være forberedt på et salg av den danske VM-keeperen Kasper Schmeichel, som skal stå på blokka til Chelsea. For London-klubben er i ferd med å selge sin førstekeeper, Thibaut Courtois, til Real Madrid.

Dermed er keeperkarusselen virkelig i gang. Det er også ventet at Liverpools tidligere førstekeeper Simon Mignolet forlater Anfield i sommervinduet.

(©NTB)