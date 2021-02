Her går 750 liter øl til spille...

Langhelg i Alta

Stengte dører og null omsetning av øl har sine omkostninger, også følelsesmessig. Daglig leder Andreas Voie Juliebø fikk 31. oktober fylt opp tanken fra Mack og hadde nok et lønnlig håp om at neste påfyll var i en skåle tom tank, fortært at glade og lykkelige kunder. For eksempel studenter. Slik gikk det ikke.