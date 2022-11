Fotoet viser handelsgården i Kautokeino slik den var i 1882. Husene som ligger bak våningshuset, er trolig de samme som var i 1852. Den lave bygningen til høyre er kramboden og kan være den samme som Ruth hadde. Våningshuset ble brent 8.11.1852 og ble gjenoppbygd i tilknytning til at Andreas Berger ble ny handelsmann i Kautokeino i 1853. Etter han overtok Lars Larsen (f. 1831 i Øvre Kalix) og han var fortsatt kjøpmann da Tromholt var i Kautokeino i 1882. I 1907 fikk Matias Eriksen (f.1873 i Vågå) gavebrev på alt Lars Larsen eide. Han hadde lenge vært dreng og handelsbetjent hos Lars Larsen. Kanskje er det Lars Larsen og Matias Eriksen som står utenfor våningshuset? Trolig var Ruths hus noe større enn huset på fotoet. I følge N. Zorgdrager bestod handelsstedet til Ruth av «kramboden… en borgstue, et pakkhus, et fjøs, et stabbur og en lade..(og) nok en krambod og en lade var under bygging. Våningshuset var bygd i to etasjer og hadde flere gjesterom». – Kautokeino kommune kjøpte eiendommen, «Vuoppecorro» (=kjoshaugen), i 1927 og Isak Johansen Hætta (f. 1876) ble eier i 1929. Isak og hustru Berit Nilsdatter Hætta (f. 1894) gav i 1943 eiendommen ved gavebrev til Ellen Keskitalo (f. 1921). Foto: Utlånt av Universitetet i Bergen

Dramaet på handelsmannens gård

«Følget strømede…ind paa Gaarden og angrepe strax Bucht med støre, uden at de yttrede Noget i Forveien. Ruth løp hen for at komme Bucht til Undsætning, og nu blev Vidne saa bange, at det tilligemed Aslak Sara løb fra Stedet…».