Det skriver VG. For tre dager siden kunne filmen skilte med over ti millioner avspillinger og en åttendeplass på listen over kanalens mest sette filmer på verdensbasis. Siden premieren 6. desember, har den ligget på Topp 10-listen globalt over strømmeplattformens mest populære filmer.

I løpet av de fire første dagene, ble komedien vist 6,7 millioner ganger verden over og var Netflix mest sette film i Norge. Siden har den også vært den mest sette filmen i både Sverige, Danmark, Island og Finland.

«Så var det jul igjen» har fått den engelske tittelen «Christmas as Usual». De mest sentrale rollene bekles av Ida Ursin-Holm, indiske Kanan Gill og nevnte Marit Andreassen.

– Artig å spille inn

Filmen handler om en ung kvinne som tar med seg sin indiske kjæreste hjem til jul. Og da blir det kaos og fullstendig kulturkrasj. Andreassen spiller den unge kvinnens mor.

– Det er en morsom film der jeg snakker østlending. Det er en film med et tett, lite ensemble. Filmen var artig å spille inn, med mange morsomme scener. Blant annet skal inderen ut på ski, uttalte Andreassen til Våganavisa i oktober.

Ifølge Netflix selv, har strømmeplattformen i dag 231 millioner abonnenter globalt. I Norge er tallet 1,2 millioner. På spørsmål den gang om hva svolværingen tenkte om at filmen potensielt kunne bli sett av millioner, svarte hun:

– Det som er gøy med Netflix er det enorme nedslagsfeltet. Tradisjonelt sett er det veldig gøy å være med på julefilmer. Jeg håper det blir bra, og det er en veldig flink filmskaper, sier hun om regissør og skaper Petter Holmsen.

– Særnorsk og eksotisk

Regissør Holmsen sier i intervjuet med VG at det er en fantastisk følelse at filmen har slått så godt an og har ligget på verdenstoppen gjennom desember. Han tror det er flere årsaker til at filmen har blitt en suksess.

– Jeg tror det er en kombinasjon av at den er særnorsk og eksotisk, et slags postkort av hva den perfekte julen skal se ut; Samtidig er det noe veldig universelt i følelsen av kulturkollisjon som oppstår når man kommer hjem til jul med ny kjæreste, sier han til hovedstadsavisen.