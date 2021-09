Fremfører verk av lokale komponister under fredagens konsert

kultur

Fredag kveld kan du få med deg kormusikk i toppklasse i Nordlyskatedralen når Vokal Nord fra Tromsø besøker byen, og blant det spennende repertoaret finner vi ikke mindre enn to verk skrevet av henholdsvis Irina Saltykova-Girunyan og Karstein Djupdal.

– Unik og flott stemning

– Det stemmer. Vi skal fremføre et verk skrevet av hver av de to, sier kunstnerisk leder, Bjørn Andor Drage, til Altaposten.

Han røper videre at Djupdal, som har vokst opp i Kaiskuru, men i dag er bosatt i Bodø, har totalt komponert tre stykker til koret.

– Men de to andre skal vi ikke fremføre før om en måneds tid i Tromsø, sier Drage.

Kunstnerisk leder forklarer videre at Djupdal har skrevet stykkene på russenorsk, et språk som ble brukt som hjelpespråk under pomorhandelen mellom nordmenn og russere i Nord-Norge på 1800-tallet, og frem til første verdenskrig.

– Djupdal har tatt i bruk tre hundre ord som fortsatt er bevart, og tekstene handler om hva russerne gjør når de har fri på søndagene, da de blant annet besøker kirken og drikker vin. Man kan trygt si at han har skapt en unik og flott stemning av det religiøse, beskriver Drage.

Stolt over samarbeidet

Også Irina Saltykova-Girunyan bidrar med et stykke som fremføres av Vokal Nord. Det er Te deum, som i følge store norske leksikon er kristen lovsang.

– Dette stykket ble opprinnelig skrevet i 1979 mens hun fortsatt bodde i Novosibirsk, forklarer han.

Og fortsetter:

– Begge komponistene har den unike evnen at de får en klang det er interessant å høre på. Det er både uventet og harmonisk, samtidig som de har et veldig rendyrket lydbilde.

Drage føyer til at koret er stolt over det pågående samarbeidet med komponister fra landsdelen.

– Vi er stolte over samarbeidet og håper det fortsetter fremover. Vi kommer i hvert fall til å bestille mer musikk fra begge. Det er også aktuelt å spille inn stykkene, sier han.

Applaus gir ekstranummer

Utenom de to Alta-komponistene lover Drage flere nye verk, i tillegg til klassisk og tradisjonell korsang og orgel.

– Det blir først og fremst vakker og stor musikk. Vi skal fremføre flere nye verk, men uten at det blir farlig og moderne. Det blir også overdådig vakkert med storslåtte verk av Brahms, Duruflé og Purcell, lokker Drage.

Lite diskré føyer han til at om publikum gir applaus avslutningsvis vil de få ekstranummer.

– Da vil vi fremføre nordnorske folketoner, men kun om publikum viser at de er fornøyd gjennom applaus, røper han.

Vokal Nord går på scenen klokken 19:00 fredag kveld.