kultur

Rådmannens administrasjon har tirsdag innkalt til budsjettdrøftinger angående prioriteringer for 2022 for kommuneplanens samfunnsdel. Administrasjonen har i budsjettdrøftingsdokumentet fore-slått dramatiske kutt for blant annet kultursektoren, som mister enormt mange tilbud og stillinger, hvis dette blir vedtatt.