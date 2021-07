Lot seg imponere av filminstituttet

kultur

Internasjonalt Samisk Filminstitutt har over tid fått fotfeste og solid støtte over statsbudsjettet, og er stadig i vinden gjennom forskjellige store samarbeidsprosjekter. For litt siden deltok de i samarbeidet med Frost 2, og nå gjør de sammen med NRK drama og Vibeke Furst Haugen og Ivar Køhn NRKs neste store dramasatsing for voksne, attpåtil på samisk. Dessuten lages det en samisk serie for barn i samarbeid med NRK drama og NRK Sápmi. Begge for aller første gang, med lansering i 2022-23.