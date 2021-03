Har veldig lyst å komme tilbake, så fort det er mulig

kultur

Marion Ravns turné «Mellom disse 4 vegger live» fikk seg en skikkelig nedtur denne uka, da de nasjonale tiltakene gjorde at rundt 35 personer måtte få sine billetter refundert i Alta.

– Man må være ærlig og si at det var litt rart, det blir så stille med så få mennesker. Men samtidig føler jeg vi klarte å skape en intim og koselig greie. Vi er jo bare glade for at vi får spille, det er bedre å spille for 20 enn å måtte avlyse. De 20 klarer å lage litt stemning, selv om de er edru, spøker Ravn, som torsdag spilte to konserter for totalt 40 publikummere på City Scene.

– Så fort det er mulig, har jeg veldig lyst å komme tilbake til Alta, og spille en ny konsert. Når det blir mer normalt kan jeg spille for masse folk, man kan ta seg en øl og det blir skikkelig god stemning, håper den profilerte artisten.

Fredag formiddag fikk auditoriet på Alta videregående skole gleden av hennes musikk, da Ravn avsluttet Dramuda-festivalen ved skolen. I kronologisk rekkefølge spilte Ravn en håndfull låter fra hennes karriere.

– Når vi først var i Alta, var det veldig artig å komme innom, og prøve å komme med litt råd til spirende talenter. Jeg håper de fikk noe ut av det.

Underveis var Eirik Lyng, Altas egen popstjerne og elev på musikklinja, framme på scenen for å spørre om karrieren, låtskrivingsprosessen og livet på turné.

– Skolen har jo gitt meg Jan Ole, så det er hyggelig å gi noe tilbake, smiler Ravn.

Mye venting

Gitarist Jan Ole Kristensen fra Kautokeino gikk selv på musikklinja ved Alta vgs.

– Jeg tar turen så ofte jeg kan, og har gjort det et par ganger før. Det er bare stas, en trip down memory lane.

Duoen besvarte mange spørsmål om musikerlivet, blant annet om sjokket da man fikk betalt for første gang, men var det andre ting man ikke forventet da man tok steget opp?

– Det med ventinga var kanskje overraskende. Det er sånne ting man ikke tenker på, selve spillinga er jo bare over på et blaff, svarer Kristensen.

– Man er ikke klar over hvor mye venting det er, og hvor mye du må stå på selv for å få ting til å skje, hele veien. Det gjelder uansett hvor stor suksess du har hatt, fyller Ravn inn.

– Søringen må bare stikke

All reisingen blir også trukket fram, da livet på turné egentlig bare er en lang transportetappe. Musikerne kom kjørende fra Hammerfest, og konserten der og i Alta var de siste før turneen starter opp igjen i midten av april.

– Egentlig var planen å bli igjen i helga og oppleve Finnmark, jeg har en kompis som har hytte og sånt. Men jeg følte det ikke var på sin plass, nå som ting er som de er. Søringen må bare stikke herfra så fort som mulig, og la dere være i fred, ler Ravn.