Tror politikerne sikrer videre drift ved Sisa

kultur

Kultursenteret Sisa høster bred støtte fra lokale politikere etter at det har kommet klare signaler om at administrasjonen vurderer å kutte det kommunale tilskuddet i det kommende budsjettforslaget. Rådmannen vil ikke bekrefte at støtten til Sisa er kuttet i administrasjonens forslag, men har bekreftet at den vurderes.