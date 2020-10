Tre samiske kunstnere til verdens største kunstbegivenhet

kultur

Kunstnerne som skal delta er på Veneziabiennalen i 2022, som ofte kalles verdens største kunstbegivenhet er:

Anders Sunna som blant annet malte det store debatterte veggmalerier på Alta ungdomskole for noen år siden, er kjent for å skape politisk ladet kunst.

Pauliina Feodoroff som er teaterregissør og kunstner. Hun kommer fra den finske delen av Sápmi.

Máret Ánne Sara som bruker sterke virkemidler i sin kunst for urfolks rettigheter.

– Mektig

Dette er visstnok første gang den nordiske paviljongen vier all plass til samiske kunstnere.

– Dette er et så bemerkelsesverdig og mektig øyeblikk for samisk kunst og kunstverden, at Sametinget ønsket å være vertskap for denne begivenheten, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Det er Office for Contemporary Art Norway (OCA), som kuraterer den nordiske paviljongen i Veneziabiennalen 2022. OCA ønsker med forvandlingen av den nordiske paviljongen til den samiske paviljongen å rette fokus på samisk rett til autonomi i eget hjemland, og dermed fremhever kunstnerne sitt forhold til sitt hjemland, Sápmi. Dette er en symbolsk reversering av den koloniale politikken som forsøkte å viske ut samisk land og kultur.

– I disse utfordrende tider er det livsnødvendig å drøfte urfolks måter å forholde seg til miljøet og hverandre på, sier Katya García-Antón, direktør ved Office for Contemporary Art Norway (OCA).