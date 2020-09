kultur

Kulturstipendet det er snakk om er fra Ishavskraft som opplyser at de ønsker å være en støttespiller for mennesker og organisasjoner som jobber for et inkluderende og aktivt lokalmiljø, samt støtte og anerkjenne ungdommer mellom 15-25 år som ønsker å gjøre sitt kulturuttrykk innen kunst, musikk, dans eller drama til en levevei.