Nedstrippa koronaflaks

kultur

Skambankt feiret i fjor sitt 25-års bandjubileum med å gi ut samleplata «1994» i akustisk, nedstrippa versjon og tok seint på høsten konseptet ut på veien. Jeg syns albumet var litt tamt og på grensen til kjedelig. Men akkurat nå som konserter kun kan holdes for et fåtallig publikum som skal sitte pent ved kafébordene, er det jo griseflaks for et hardtslående pønkrockband at de hadde et alternativt opplegg med hele 15 låter klappet og klart.