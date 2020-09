Moro med korona

kultur

Lørdag hadde han nemlig rigget for mer moro i Alta, som nesten er å betrakte som hjemmebane etter mange runder med latterbølger i byen.

Hans nye repertoar funket ypperlig i Finnmarkssalen på Scandic – og den frodige finnmarkshumoren fikk god respons. Hvorvidt det er like gangbart i søringland, er mer usikkert. Humor som er «tappet» i Gamvik og lagret i Kirkenes (der Riise nå bor) har kanskje en geografisk toleransegrense et sted sør for polarsirkelen.

Riise varmet opp med en liten ekstraforestilling, før det braket løs for 200 tilskuere om kvelden. Det skulle vært 450, så Riise ga klar beskjed om at publikum fikk hoie og skrike tilsvarende antall mennesker som skulle vært på plass i salen. Selv om folk satt mer spredt enn vanlig, klarte Riise å samle troppene med gjenkjennelige fenomener.

Det ble mye latter da Riise tok for seg koronaens herjing og nedstengning, der de fleste kjente seg igjen. Ikke minst traff han blink med sin verbale herjinger med hysteriet da landet ble nedstengt 12. mars. Hele verden gikk av hengslene og mange fikk passet påskrevet. I det hele tatt klarer Riise å legge inn samfunnsaktuell humor i manuset, samtidig som det verken ble høytsvevende eller ekskluderende.

For å sprite opp stemningen kjørte han på med sine dampende revyviser, deriblant den videoen fra altaposten.no, som ble lastet ned av en million brukere totalt.

For mange er det kanskje kjent stopp, men vi konstaterte at folk sang med og koste seg. Et billig knep tok han også i bruk; nemlig harselas med hammerfestingene. Vi tipper han harselerte med altaværingene i Hammerfest dagen før...

Vi tror kombinasjonen av hverdagshumor der folk i realiteten ler av egne vaner, og samfunnskritikk basert på nyhetsbildet, utgjør en fin miks. Strikken strekkes litt ekstra i Finnmark, men mange av vitsene ironiserer vel så mye over oss sjøl som omverden. Denne selvironien er ypperlig og gjør Riise til en temperaturmåler for lokal humor. Terningkast 5.

Rolf Edmund Lund