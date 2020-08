Nordnorsk stemme i full blomst

kultur

I en alder av 50 år har Sigrid Brennhaug omsider funnet ut at hun skal stå på egne bein. Det vil si; med seg har hun altaværingen John-Kåre Hansen som produsent og gitarist. Det er en kar som oser av stilsikker trygghet når det skal serveres sofistikert visepop i jazzifiserte rammer.

Spørsmålet er om det blir for trygt i komfortsonen, vaksinert for melodiske og instrumentale feilskjær? Hvis det er noe vi besserwissere i anmelderkorpset sliter med, så er det nettopp flinkis-syndromet, der lydbildet er for striglet. Jazzpop-utøverne er en av få yrkesgrupper som må tåle overhøvling for at de er nøyaktig, presis og forberedt. Kanskje bortsett fra Steely Dan.

Da er det en glede å fastslå at utgivelsen Daga æ vil huske overhode ikke rammes av sterilisert futurisme, annet enn den litt stramme forutsigbarheten som sjangeren har arvet. Brennhaug befinner seg i en gjenkjennelig, nær og nordnorsk tradisjon med denne herlige buketten av låter, der jeg rent umiddelbart vil trekke linjene til Tove Karoline Knutsen. Det er en hyggelig referanse, kanskje spesielt hvis vi da også trekker inn Arvid Hanssens poesi.

Brennhaug har enorm erfaring både solo og sammen med størrelser som Marie Bergman og Jørn Hoel, men her synger hun verken på engelsk eller andres låter. Underveis føler jeg at erfaringen investeres for å skape tilstedeværelse og nærhet, gjerne assosiasjoner som vi kjenner oss igjen i. Det er rett og slett en herlig match mellom hjertespråk, stiltone, tanker og livsanskuelse, og vi har en mistanke om at Brennhaug har funnet den optimale kjemien med produsent Hansen. Det skaper en ro i det som presenteres, en groove som gjør at tankerekkene ikke løper fra oss.

Framfor alt kjenner vi på den genuine gleden av å male bilder fra sin egen palett, den fargerike og nordnorske sfæren som blir fantastisk formidlet i eksempelvis Svalen, fly, en tekst og melodi som gir oss nordboere en felles mening med livet. Den som gir oss felles gåsehud og kanskje av og til får oss til å reise bust mot kritikk utenfra. Hun pirker på noe vi har i blodet, formet av oppvekst, avstander og en egen evne til å kose oss uten larm.

Debutplata er så langt fra larm man kan komme, det er pur nytelse og en påminnelse om at flere i godt voksen alder bør trå fram fra kulissene og øse av sine kunnskaper, både vokalt og når det gjelder formidlingsevne.