Vil ha bilparade på 17. mai: – Det kan bli verdens lengste UTV-tog

17. mai-komiteen besluttet tidligere denne uken at borgertoget og markeringen på sentrum må utgå. Torsdag hadde komiteen et møte med rådmannens ledergruppe, og la fram sine planer for dagen. Det er også gjort en avtale med Altaposten om streaming gjennom mediehusets kanaler.

– Vi skal sette sammen en sending på cirka 45 minutter, med programleder i studio. Sendingen starter med salutten før vi går direkte til kransenedleggelsen på Altagård. Deretter blir det taler fra blant annet ordføreren og russepresidenten, forteller markedssjef Yngve Reginiussen.

Apeller og barnedikt vil også være en del av sendingen.

Apeller og musikk

Salutten går altså som normalt, både i Alta og Talvik, og det blir kransenedleggelser ved Russebauta og på Altagård. På Altagård blir det også taler fra ordfører og representant fra HV-17. Publikum som velger å møte opp blir bedt om å holde god avstand til hverandre. Korpsene spiller som vanlig utenfor sykehjem.

– I tillegg lages det så mange små korps og kor og artistgrupperinger som vi klarer. Målet er en 17. mai-konsert i hvert eneste nabolag i kommunen! Appeller holdes likeledes i så mange nabolag som vi klarer i løpet av dagen, med appellanter og musikanter som kjører rundt på en lastebil eller tilhenger, forteller kulturleder Tor Helge Reinsnes Moen.

Mandag vil det bli avholdt et møte i Kultursalen der alle ledere for korps og kor, med flere, møtes for å diskutere praktisk gjennomføring. Detaljert programoppsett vil offentliggjøres når det er klart.

Bilparade

Det vil bli gitt en tidspunkt der vi alle skal ut i hagen eller på balkongen for å synge nasjonalsangen. Komiteen har også et ønske om å få til en bilkortesje, bestående av utrykningskjøretøy, UTV-er, veteranbiler, motorsykler og det som kan tenkes.

– Vi kan jo ikke gå i det tradisjonelle borgertoget, det har vi ikke lov til. Men hva er Alta kjent for? Jo, bilkonvoien på 17. mai. Så nå tenker vi at vi kjører en bilparade, med alle som kjører noe spesielt. Denne situasjonen gjør at vi må tenke litt nytt, og det er egentlig bare morsomt, sier 17. mai-general May-Liss Thomassen.

– Det kan bli verdens lengste UTV-tog, påpeker Reinsnes Moen

Duoen kontakter om dagen personer som kan hjelpe til med gjennomføringen av nasjonaldagen, hvis noen føler de har noe å bidra med er det bare å ta kontakt med komiteen.