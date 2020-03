– Hvis krisen fortsetter, så permitteres alle etter påske

kultur

City scene og Studenthuset er som de fleste andre institusjoner nedstengt grunnet koronapandemien. Det betyr at det kan komme permitteringer hvis krisen blir langvarig.

Avlyst alt

Uteplassen, som hele året har ukentlige arrangementer, har nå avlyst alt som skulle foregå fram til påske.

– Det gjelder blant annet konserten med Kvelertak som skulle komme 17.april, samt arrangementet Spill norsk som skulle gjennomføres 28. og 29.mars, sier produsent Thomas Katten Gladsø.

– Hva skjer med de som har løst inn billett til de avlyste arrangement?

– De som ønsker å få refundert billettene, får selvsagt det.

Taper penger

Gladsø påpeker at de per nå taper mye penger på nedstengingen.

– Det er åpenbart, at uten kunder i verken kafeen eller nede på City scene, betyr det null i inntekter. Vi har heller ikke lov å ha åpne lokaler – og dette er regler vi selvsagt følger, sier han og fortsetter:

– Vi har per nå bare utgifter og ingen inntekter og det gjør driften selvsagt kritisk. Hadde vi bare måttet avlyse arrangementer og kunne hatt drift i kafeen med matservering, så hadde dette gått rundt på en måte, men nå er det ingen inntekter å spore.

Permitteres over påske

Fredag hadde de syv ansatte et personalmøte om den kritiske situasjonen som de befinner seg i. Daglig leder Jonas Bertelsen Apeland informerte da at permitteringer tvinger seg nå fram.

– På møtet ble det bestemt at permitteringer tvinger seg fram for alle sammen hvis situasjonen ikke bedrer seg etter påske. Det betyr at hele staben etter påske blir permittert, sier Bertelsen Apeland

Vask til påske

Fram til påske jobber alle ansatte som normalt med nye oppgaver.

– Vi jobber nå med vedlikehold. Denne uken skal vi vaske lokalene fra tak til gulv. I tillegg vasker vi ned kjøkkenet, slik at alt er rent og pent til vi kan åpne igjen. Alle bookinger og arrangement er satt på vent, og tiden vil vise når vi kan åpne, avrunder Gladsø.