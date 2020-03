Sjekk Påls video med korona-rådet man ikke kan misforstå: «Hold dæ hjemme din jævla k*k!»

kultur

En av de på topp ti-lista over morsomme folk fra Kirkenes, humorist, standup-komiker og nettfenomen Pål Riise, har sett seg nødt til å hjelpe helseminister Bent Høie. For de ulne rådene fra myndighetene, tidvis selvmotsigende, uklare og lite substansielle, er ifølge humoristen ikke nødvendigvis det som skal til for å få folk til å ta en skikkelig korona-dugnad.

Riise har som følge av det laget en video (se over) der budskapet ikke er til å misforstå. Altaposten har for ordens skyld spurt om og fått lov til å gjengi videoen, og han sa ja etter at vi minnet Riise på at han har mange fans også i vestfylket.

I kommentarfeltet til videoen gjør Riise det klart at han har klare meninger om både den pågående krisa, men også hvordan enkelte bedrevitere gir fullstendig blaffen i råd og retningslinjer fra myndighetene. Her skriver han:

«Sæll om både verden og fedrelandet våres e i krise, så klare æ ikke å la være å undres over korr sykt mange "smittevern-eksperta" som sett hjemme og bruke tia si på asosiale medier om dagen....?? Og når man i tillegg registrerer korr mange som faktisk gjer flatt fan i karanteneoppfordringan, ja da går iallefall MIN undring over tell go gammeldags frustrasjon. I over ei uka nu, så har myndighetan forsøkt å få folk tell å forstå viktigheta av at flest mulig holde sæ hjemme. Tilsynelatende med variabelt hell.... Da gjenstår det vel strengt tatt bare EN ting: Man sir ifra sånn en ekte finnmarking ville gjort!!»