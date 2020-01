– Ungdommene stjal showet

kultur

Selvfølgelig imponerte kjente og kjære fjes i «God morgen, Alta!», men man blir nesten slått i bakken av rekken med talentfulle tenåringer. Det har vært en del utskiftninger, og man kunne kanskje forvente en liten «mellomøkt» i år, men med minimal erfaring erobret de scenen med den største selvfølgelighet. Uten å fire en millimeter på kvaliteten.

Talentene ryr ut

Det kan virke som de ryr ut av sekken med døpenavnet «AkuttTeateret», helproff til fingerspissene. Selvfølgelig er de nervøse, men timingen på sang, dans og replikker viser at denne gjengen vil være noe mer enn statister. Det er energi og trøkk i framføringene, spesielt når de opptrer i samlet flokk. Her reiser hårene seg i nakkerota av stolthet.

Vi har en mistanke om at regissør Kaja Kristensen har usedvanlig godt håndlag med de unge og lovende talentene. Når koreografien og gjennomføringen sitter så godt, må det være både morsomt og motiverende for både regissør, ungdom og veteraner. Det er tydelig at alle setter krav til seg selv, som gir framgang og resultater. På toppen av alt virker det som om her er gryende komiske talenter på gang, som i tillegg er opptatt av samfunnsdebatten. Her er oppgjør med voksne miljøfornektere, homofobi og ikke minst skjønnhetstyranniet. Sjefen sjøl, Kaja Kristensen, hadde også ett av de aller beste innslagene, akkompagnert av en Abba-låt. Tigermoren som ikke ville gi slipp på sønnen var rett og slett glimrende, og her benytter vi gjerne anledningen også til å rose stødige musikere.

Gummiansiktet Berg

En revy er imidlertid mer enn sang og dans. Vi kommer ikke bort fra at Tommy Berg er en ener, denne gangen opp mot sitt aller beste. Sammen med Bjørn Fermann var han i storslag som jordnær kronsting. Tolkningen av værprofeten Asbjørn Simensen var kostelig – og det luktet svidd av dalingen Mannes forsøk på å tvinge tradisjonsretter inn i filmskolen. Vi får også tilføye at Berg fungerte godt som litt korpulente og bleike Hvaldimir, i intervju med den alltid humørfylte lokalradioreporten Jan Gunnar Evertsen.

I det hele tatt var det mange gode poenger og usedvanlig friske takter. Eirik Palm, Jan Martin Rishaug, Irene Ojala og snertne eiendomsmeglere fikk også kjørt seg, for ikke å snakke om Altapostens politiske redaktør Jarle Mjøen. Altarevyen gjorde et forsøk på å gravlegge sykehusdebatten, men det blir ikke enkelt. Uten å avsløre for mye, hadde Irene Ojala fra Pasientfokus helt andre planer.

Lunt i sofaen

Søsknene Benedicte og Bjørn Martin Lyng sørget på sett og vis for å holde den røde tråden gjennom hele revyen, i den hjemmekoselige sofaen. Det gikk veldig fint, med lun humor og mimikk. Inn som gjester kom alt fra en fanatisk Liverpool-familie til mopedpøbler med en naiv mor, for ikke å snakke om en kjent psykolog som selv kom i mental ubalanse på grunn av selvopptatthet i sofaen.

I det hele tatt klarer man på utsøkt vis å foréne lokale historier med universelle temaer. Marlene Schønning var blant annet glimrende som misfornøyd og presset kvinne som havnet under kniven. Vi tror gjenkjennelse er nøkkelen her, og kroppspress finner vi i Alta som alle andre steder på kloden.

Altaposten fulgte onsdagens førpremiere. Det var litt rusk hist og her, men ikke mer enn man kan forvente og leve godt med i en lokalrevy. Først og fremst storkoste vi oss i en og en halv time, med en revy som hadde både øyeblikkene og engasjementet. Knallgodt levert!

Rolf Edmund Lund