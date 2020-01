Stjernelag tok over skolen

kultur

I Kautokeino har man i høst ikke hatt lærerkrefter for å undervise i musikk, som er ett av fagene elevene ved ungdomsskolen skal gjennom. Nå har skolen tatt grep og hadde en ukes intensiv musikkuke ved skolen for å ta igjen det tapte. Den kanskje største samiske artisten for tiden, Fred René Buljo fra Keiino, var en av lærerne. Det var stor stas.