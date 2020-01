Krever å ha teater med nasjonal status

kultur

Eierne Troms og Finnmark fylkeskommune og Tromsø kommune krever at teateret i nord får nasjonal status og 70 prosent statlig finansiering. Etter regionreformen og fremleggingen av kulturmeldingen debatters oppgaver og finansiering. De fleste regionteatrene har 70 prosent statlig finansiering, mens regionen bidrar med 30 prosent.

Kulturdepartementet har i dialogmøter foreslått å endre fordelingsnøkkelen og overføre mesteparten av midlene og ansvaret for regionteatrene til fylkene. Dette vil ikke Hålogaland Teaters eiere akseptere, heter det i en pressemelding.

Fylkesråd for økonomi, plan og kultur, Anne Toril Eriksen Balto, er ikke komfortabel.

– Vi mener en modell der majoriteten av midlene kommer fra fylkene, vil føre til store regionale forskjeller i teatertilbudet til befolkningen. Likebehandling er en nødvendighet for å sikre et likeverdig kulturtilbud i hele landet, og likt tilbud blir det kun med en solid statlig basisfinansiering, hevder Eriksen Balto, som heller ikke er fornøyd med at det deles ut nasjonal status i sør, mens Hålogaland Teater ikke er med.

Teatrets eiere er opptatt av at staten sikrer økonomisk forutsigbarhet og gir regionen et handlingsrom for å kunne forvalte og utvikle kulturen i nord.