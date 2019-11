– Jeg ble veldig rørt av å høre joiken fra Eurovision

kultur

Keiino har nylig turnert verden og senest har de sjarmert Australia og publikum i New York, Tiden etter deltakelsen i Eurovision her vært travel. For aller første gang besøkte gruppa Fred Renès hjembygd Kautokeino sist fredag, og bandet storkoste seg sammen med barn og unge på Báktehárji selv om forholdene var litt mindre enn det de er vante til.