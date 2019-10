– Gylden mulighet til et historisk vedtak

kultur

Teatersjef Rolf Degerlund tar i bruk Shakespeare for å synliggjøre hvor stort ansvar Stortinget nå ha for at nasjonalteateret Beaivváš får realisert nye fasiliteter.

– Må presse på

Degerlund var nemlig sammen med styreleder Lene Hansen på plass da familie- og kulturkomiteen hadde sin åpne høring om statsbudsjettet mandag. Degerlund har stilt seg positiv til det som ble framlagt i budsjettet, nemlig løfte om at selve vedtaket kommer i revidert budsjett til våren.

– To be or not to be, det er spørsmålet. Det er avgjørende viktig at Stortinget nå presser på for å få et endelig vedtak i revidert nasjonalbudsjett våren 2020. Nå har vi ventet lenge nok, sier teatersjef Rolf Degerlund i en pressemelding etter turen til Oslo.

Prosjektet tilsier at det nye teaterbygget realiseres sammen med et annet etterlengtet statlig prosjekt i Kautokeino, nemlig ny videregående skole.

Hus for framtiden

Beaivváš mener politikerne har en gylden mulighet for stortingsrepresentantene å være med på et historisk vedtak som samler kulturnasjonen Norge.

– Dette skal være et hus for framtiden, for det unge Sápmi. De skal med stolthet kunne gå til magiens hus, sier Degerlund i pressemeldingen.

Han har tidligere gitt uttrykk for at forventningene er at det nye teaterbygget skal åpnes i 2024.

Styreleder Lene Hansen er tilfreds med at teateret fikk innpass i høringen.

– Vi har gradvis fått en bedre og bedre dialog med myndighetene, så følelsen er god. Vi opplever at vi blir lyttet til, sier Hansen