Til finale etter knallsterk duett

kultur

Sørøyas store sønn fortsetter å imponere, denne gangen i semifinalen under Stjernekamp på NRK. Det endte med jubel fra fansen og nye lovord fra eksperthold.

Bilals musikal-sang var hentet fra The Greatest Showman, nemlig A Million Dreams. Mens VG trillet terningskast to, var det to av tre på ekspert-podiet som mente finnmarkingen var best av Bilal, Sondre og Kim i semifinalen.

Det var imidlertid tolkningen av Sam Cook-klassikeren A Change is Gonna Come som tok kaka. Sammen med Adam Douglas serverte han litt av en fremføring, en duett som egentlig synges av Cook alene.

VG gikk denne gangen for terningskast seks og hadde følgende dom: Kan man endre på reglene og sende disse to sammen til finalen?

Det ble mange hilsninger hjemmefra til de tre før spenningen ble utløst: Blant annet fikk Bilal en hilsen fra Alta magedans.

Kampen om finalen ble dramatisk: Finaleplassene gikk til Bilal sammen med Kim, mens Sondre måtte reise hjem. Dermed blir det en særdeles spennende finale neste lørsag,