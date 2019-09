kultur

Saab som sang «Nordaførr» av RSP & Thomax, fikk fem prikker på terningen av riksavisene VG og Dagbladet samt av folket som kan trille terning på VGs dommerbarometer.

– Han har god nok kontroll til at han kan leke med frasene og gi de den tyngden de trenger for at det skal smelle på ordentlig. Det gnistrer både i øynene til Bilal og det som ruller av tunga. Og steike gøy at han velger nordnorsk rap når han først er i gang. Bravo, skriver Dagbladet anmelder.

Artisten som denne gang måtte forlate konkurransen var Hanne Sørvaag.