Mørkt og teatralsk

Bats Of Congress er et herlig tromsøband i pop-noir-sjangeren – mørkt og smått teatralsk, i ordets aller beste forstand. Vokalist Tone Pedersen eier scenen og flørter like åpenlyst med publikum som med 60-tallet. På begge sider er hun flankert av minst like uimotståelige el-gitarister, og hele pakka lukter Lynch, Morricone og Tarantino lang vei. Det lille orkesteret består av sju erfarne musikere fra ishavsbyens ulike musikkmiljø, og det har utviklet sitt sceneshow siden de opptrådte på Barila i vinter.