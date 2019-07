Spontanfest for alle

kultur

Festivalen reklamerer med at de er alkoholfri og passer for alle aldersgrupper. Dette er et bra trekk. Vi trenger kulturtilbud i rockens navn uten alkoholservering og vi trenger et tilbud der vi kan presentere våres unge håpefulle for festival-livet vi ellers elsker å valfarte. Det eneste triste oppi det hele er at den skaperkraftige gjengen som står bak allerede vurderer om de skal nedskalere til en festival som arrangeres annet hvert – eller hvert tredje år. Huff og gru.