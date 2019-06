– På tide at Alta får sin første lattergalla

kultur

Agust Jonsson regner med fullt hus når han og Stand Up Finnmark arrangerer Altas første lattergalla.



– Landets morsomste

– Det arrangeres lattergallaer overalt i Norge, men vi har aldri gjort dette i Alta, så det er på tide, sier Jonsson som har jobbet i ett år med å spikre sammen programmet.

– De som kommer er etter min mening noen av de beste og morsomste komikerne i landet, sier Jonsson som peker på komikerne Tommy Steine, Zahid Ali, Christer Torjussen, Maria Stavang (Piateed) og Vegard Mudenia som er klare for lattergallaen.

Konferansier for det hele skal Altas lokale moromann Tommy Berg, stå for.



– Hva er en lattergalla?



– Det er en samling av komikere som kjører på i ett kjør – uten pause. Alle morsomheter skal nemlig serveres iløpet av en kveld, og det betyr at publikum ikke får tid å puste mellom hvert nummer, for dette blir moro.



Større enn Golden

Jonsson sier gallabudsjettet er det største Stand Up Finnmark noensinne har hatt.

– Jeg trodde Johan Golden som gjestet oss tidligere i vinter var dyr, men det å arrangerer lattergalla er i overkant «latterlig» dyrt. Vi håper derfor på fullt hus og det regner jeg med at det blir. Billettene har nemlig vært for salg i knapp ei uke og allerede er 90 billetter solgt, noe som gir håp om full sal, håper Jonsson.