Jan Gunnar satte pers i ufyselig regnvær

kultur

Til at vi er inne i siste døgnet av gratisfisket for lokalbefolkningen har det vært temmelig stille på «laksetelefonen». Men en av de som har meldt fra om fast fisk er Jan Gunnar Johnsen. Han satte likegodt personlig rekord da han bestemte seg for å hente opp en laks fra Altaelva, i Detsika, lørdag kveld.