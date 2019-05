kultur

Bente Ovedie Skogvang (56 ) er fra Olmáivággi/Manndalen. Hun bor i Elverum, har doktorgrad fra Norges idrettshøgskole (2006) og jobber som førsteamanuensis ved avdeling for folkehelsefag, institutt for idrett og kroppsøving ved Høgskolen i Innlandet.

Bente Skogvang overtar etter Christina Henriksen som har hatt styreledervervet siden 2015.

– Jeg gleder meg veldig til å begynne i rollen som styreleder for en så viktig og hjertevarm festival, som har betydd og betyr så mye for meg og mange andre urfolk fra hele verden. Riddu Riđđu har dyktige ansatte og kunnskapsrik og flink stab og over 200 frivillige som jeg gleder meg til å jobbe på lag med. Kommer til å savne å jobbe med Riddu’s hjerte; Barnefestivalen, men programmet er nesten ferdig og håper på nye flinke arvtakere der, sier Skogvang i en pressemelding.

Festivalen opplyser forøvrig at Ovedie Skogvang i 20 år var fotballdommer på internasjonalt nivå. Hun er FIFA-dommer og var den første kvinne i verden som dømte en OL- finale i fotball i 1996. Skogvang har vært med i Riddu Riđđu sin frivillige stab i mange år, og har i de senere år vært leder for den populære barnefestivalen.