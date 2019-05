– Mange land tipper at KEiiNO vinner

kultur

Om en uke er det klart for musikkfesten, Eurovision og markedssjefen i Betsson, Carl-Henrik Tuwezen mener Norge har store sjanser til å vinne sangkonkurransen.

– Vi ser tydelige tegn på at «Spirit in the sky» har truffet veldig godt i nabolandene våre. Det har kommet veldig mange spill fra Sverige, Danmark og Finland som tipper KEiiNO som vinner. Det lover godt med tanke på Norges sjanser i Tel Aviv, sier Tuwezen i en pressemelding.

Han forteller også at før den norske finalen kunne de fortelle at «Spirit in the sky» hadde gjort seg bemerket utenfor landegrensene. Da hadde det kommet flere oddsspill fra utlandet på at låten skulle gå til topp i den norske finalen.