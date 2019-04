Påskeegg med overraskelser

kultur

Sesongens siste konsert i Scene Finnmarks populære serie «lunsjkonsert» som finner sted på museet omtrent én lørdag formiddag i måneden, ble holdt dagen før palmesøndag. 75 betalende publikummere viste ettertrykkelig at det ikke bare er fullt mulig å arrangere kulturarrangementer i påsken i Alta; kanskje er det rett og slett et udekket behov for annet enn hytte, skuter og ski i den stadig mer mangfoldige Nordlysbyen.