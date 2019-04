Urpremiere på stykket om Pelle Hare: – Det gir meg en lykkefølelse

kultur

I fjor satte Det samiske nasjonalteatret Beaivváš opp den viden kjente figuren Pippi på scenen. I år er det den mer lokalkjente størrelsen Pelle Hare, eller Pelle Njoammil som haren heter på originalspråket, sin tur til å samle både store og små til teatersalen for å oppleve teatrets magi.

Pelle Njoammil og harens skaper, Karen Anne Buljo, tar begge steget opp på teaterscenen for aller første gang, og debutnervene er så absolutt til stede.

– For meg er det stort at Beaivváš har valgt å sette opp Pelle Njoammil. Det gir meg en lykkefølelse, men er på samme tid også veldig skummelt, for utenom under studietiden, så har jeg jo aldri før skrevet for teater, sier Buljo i en pressemelding sendt ut av Sámi Našunálateáhter Beaivváš

Forfatter Karen Anne Buljo føler at samarbeidet med teatret har vært godt under skriveprosessen, og hun har følt seg velkommen. Særlig vil hun fremheve samarbeidet med instruktør Anitta Suikkari som uvurderlig.

– Hun har vært til stor støtte og kildemessig til stor hjelp, sier Buljo.

Gleder seg til å se løsningene

Forestillingen er snart klar for urpremiere, og forfatteren ser fram til å oppleve hvordan hennes tekst, hennes fortelling, blir tolket på scenen

– Jeg gleder meg stort til å se forestillingen, og hvordan de har løst de ulike karakterenes samhandling og kommunikasjon, og hvordan barnejoiken og musikken ellers fungerer. Det blir også spennende å se kostymene. Historien i forestillingen er i ulike verdener og dimensjoner, så det blir interessant å se hvordan de løser den delen. Nåtid og gamle dager er på en måte flettet sammen, det blir morsomt å se hvordan det kommer ut til publikum.

Urpremieren er i Kautokeino, onsdag før skjærtorsdag. Etter et par visninger i Kautokeino, reiser ensemblet ut på turné og avslutter i hovedstaden 25. mai.