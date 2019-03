Snurrer fram kvenske historier

kultur

Det er mye som skjer både ute og inne i dagene som kommer under årets Borealis-festival. Nå får også de som elsker film et tilbud under festivaldagene.

14. mars inviterer nemlig Alta filmklubb og Alta kvenforening på to ulike filmvisninger.

Historiene som skal snurres på Aurora kino Alta er «Jakten på Soria Moria» og Finnarna vid Ishavet: «Så förintades Ryssänranta».

– «Jakten på Soria Moria» handler kort fortalt om Monica som vokste opp i Oslo hvor hun var en av få norske i sin klasse. Men at det fantes en flerkulturell verden nord i Norge, visste hun ikke før i voksen alder. Under en reise til Norges nabo i øst – Russland - nøster Monica opp i gamle kontakter mellom folkegrupper i de to landene, Med på ferden er to 11-årige jenter som bor på hver sin side av det tidligere jernteppet – den ene kvensk og den andre karelsk, opplyser Nina Østlyngen og Kristin Nicolaysen i Alta kvenforening.

De melder at film nummer to, Finnarna vid Ishavet: «Så förintades Ryssänranta» er en dokumentar som kort fortalt handler om skjebnen til finlendere som hadde bosatt seg i kystområdet mellom Petsamo og Murmansk. De var dyktige fiskere, klarte seg bra og skapte et velfungerende område med fiskelandsbyer. Men fra 30-tallet ble de hardt forfulgt. I 1940 ble de da over 4000 kolafinnene tvangsflyttet, skipet østover og plassert i arbeids- og fangeleirer forskjellige steder i Sovjet.