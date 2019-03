MGP-finalen førte til tidenes laveste seertall for Skavlan i helga

kultur

Melodi Grand Prix-finalen, som ble vunnet av gruppa Keiino, ble sett av 961.000 mennesker og hadde en markedsandel på 62,1 prosent, ifølge Dagens Næringsliv. Det er likevel en nedgang fra i fjor, da finalen ble sett av én million mennesker og hadde en andel på 68,6 prosent.

MGP ble en sterk konkurrent for Skavlan, og lørdagen endte med de dårligste seertallene for talkshowet noensinne. 167.000 valgte å se på Fredrik Skavlans talkshow på TV 2, noe som tilsvarer en markedsandel på 11,9 prosent. Det er en kraftig nedgang fra forrige lørdags snitt på 305.000 seere og en andel på 33,3 prosent.

– Dette var like klart for oss som at julaften er 24. desember hvert år. NRK hadde både finale på «Mesternes mester» og «Melodi Grand Prix» denne helgen. Det er grunnen til at tallene våre har fått en knekk, men det var vi svært forberedt på, sier PR-og mediesjef Jan-Petter Dahl i TV 2.

Helgens mest sette program var nettopp finalen i «Mesternes mester» på NRK, som ble sett av nær 1,2 millioner nordmenn fredag kveld. Det ga en andel på 72,6 prosent. Også ski-VM ble en seersuksess for NRK.

Søndagens femmil på ski, som ble vunnet av Hans Christer Holund, ble sett av 992.000 nordmenn og hadde en andel på 87,1 prosent. Tremila for kvinner, der Therese Johaug tok gullet, ble sett av 795.000 personer.