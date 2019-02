Sist ut i MGP-finale

kultur

Melodi Grand Prix-redaksjonen i NRK kunne i formiddag presentere rekkefølgen under finalen 2. mars. Der viser det seg at oddsfavoritten KEiiNO med lokale Fred Buljo kommer aller sist.

Prosjektleder Stig Karlsen vil sikre et variert show.

– Rekkefølgen har blitt utarbeidet med et mål om å spre låtene, slik at hver artist og låt står frem på best mulig måte i den store helheten. Og i tråd med de valgene, også sikre en variert og god TV-sending, sier Karlsen i en pressemelding.

Det som er helt på det rene, er at det ikke er noen ulempe å være siste innslag. Låten er friskt i hukommelsen til de som skal avgjøre.

– I tillegg har vi alltid tekniske og logistiske utfordringer, knyttet til sceneskift og produksjon som også er medvirkende til de valgene vi tar. Rekkefølgen er nå satt, men det vil alltid være et lite forbehold om endringer når våre planer nå skal prøves ut i praksis i Oslo Spektrum, påpeker han prosjektlederen.