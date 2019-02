Så etter delfiner – fant en fisker

kultur

Sami Music Week som fant sted i Alta i forrige uke, samlet artister og bransjefolk fra hele Sápmi: Norge, Sverige, Finland og Russland. Én av dem, Natalie Carrion, slapp sin EP «Banana River» på fredag.

EP’en inneholder velprodusert, melodisterk og superdansbar popmusikk med engelske tekster. Lydbildet domineres av synther og rytmemaskiner. 22-åringen fra Umeå sier at hun lar seg influere av både sitt samiske og sitt karibiske opphav. Moren er svensk-samisk, mens faren er fra den karibiske øya St. Croix som hører til De amerikanske Jomfruøyer, som i dag er en del av USA.

– Mamma letet delfiner i Karibien. Så fant hun en fisker, sier artisten til Altaposten, for å gjøre en lang historie kort. Og dette er også en tekstlinje i EP’ens tittellåt, den selvbiografiske «Banana River».

Catchy

Lørdag opptrådte Natalie live under prisutdelingsshowet «Sami Music Awards». Her fremførte hun den ytterst catchye poplåta «Love can be so Hard» fra sin nye EP. 22-åringen fikk ikke bare vist hele sin stemmeprakt, men også sine joikeferdigheter og ikke minst sin energiske tilstedeværelse på scenen.

Kommer til å slå gjennom

– Dette er så distinkt og så rørende at dere kommer til å tenke på at vi hørte henne først her i kveld; for dere kommer til høre henne garantert på radio og TV, sa konferansier og NRK-profil Per Sundnes til publikum da han innannonserte Natalie Carrion på City Scene.

Opptaket av hele Sami Music Awards-showet ligger på altaposten.no. Natalie Carrion opptrer 54 minutter og 45 sekunder ut i sendingen.