Tungtvann-veteran til Aronnesrocken

kultur

Det er ikke første gangen Aronnesrocken presenterer hiphop på sitt program – men det er aller første gang det presenteres på hovedscenen, som en av festivalens største attraksjoner.

Det opplyser Aronnesrocken som er svært stolt av å presentere Joddski til sommerens festival.

– Vi ønsker å avslutte festivalens første dag med en skikkelig fest av en konsert, sier festivalsjef Torgeir Ekeland som mener at Joddski vil gi nøyaktig det.

Joddski får æren av å være siste artist ut på festivalens første dag.

– Det er altså en av landets mest meriterte rappere som tar turen, denne gangen med fullt band til Alta i august, påpeker Ekeland som opplyser at Tungtvann-veteranen ikke ligget på latsiden det siste året.

Joddski har nemlig gitt ut bok og samarbeidet med legender som Sugarhill Gang og Melle Mel. Joddski slipper sitt nye album «Glasshuset» på 41-årsdag som er 15. mars.

– Vi ser fram til å høre både ny musikk, og massive hits fra en lang karriere. Vi er sikre på at dette kommer til å slå bra ann for et bredt publikum, forteller Ekeland.