– Det gir spesiell ro og fokus å spille i kirkerommet

kultur

I morgen klokken 13 får Carlsen den beste musikalske ryggdekningen som er mulig å få i musikklivet. I katedralen sørger de for en liten høytidsstund, bokstavlig talt. I romjula i fjor lokket de mange til kirka for å høre mektig samspill.

– Å spille i kirkerommet gir en helt spesiell ro og et helt spesielt fokus, forklarer Carlsen på 2. juledag. Han synes det var svært hyggelig i fjor og gjentar gjerne opplevelsen for de som tar seg tida torsdagen.

– Nils Anders Mortensen har arrangert tre nye låter. Det gjorde han til Varangerfestivalen, og det spiller vi i morgen. Kanskje det også blir en urpremiere på en helt ny låt som kommer på neste plate, avslører Petter.

Hans låter har vist seg å fungere godt til klassisk akkompagnement.

– Jeg har alltid følt at musikken min passer godt til strykere. Da er det bare en ære å spille sammen med så dyktige og engasjerte musikere, sier han.

Ryktene vil ha det til at det blir heftige kontraster for Petter denne jula. Han bekrefter gjerne ryktet om at bandet Damage Inc blir med på romjulsrocken fredag kveld. Der synger han Metallica med en helt annen energi.

– Jeg trives med variasjon og er gjerne med i flere sjangere. Det trives jeg godt med, sier Petter.