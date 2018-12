Inviterer til koselig julestund med mening

kultur

Hvem som skal underholde er foreløpig hemmelig, men Sølvi Jonas de Jong i Sparebank1 Nord-Norge lover at det blir lokale innslag under julekonserten i Nordlyskatedralen 11. desember.

Inntektene fra konserten går til Jul med mening, og gaven setter Lana Stock og resten av gjengen i Jul med mening enormt stor pris på. Stock forteller at det fortsatt gjenstår en god slant penger før de når målet på 120.000 innsamlede kroner.

Gir tilbake

SpareBank 1 Nord-Norge gir hvert år store deler av overskuddet tilbake til lokalsamfunnet, og De Jong ser det nærmest som en selvfølge at Jul med mening skal få en del av kaka:

– Vi i Sparebank1 Nord-Norge inviterer hele Altas befolkning til en koselig førjulsstund . Men vi vil også gjøre noe for en lokal aktør, og valget falt da på Jul med mening. Inngangsbilletten er 50 kroner og vi håper på en full kirke. Det vil bety 17.500 kroner rett til Jul med mening, sier hun, og legger til at de som vil melde seg på kan ta direkte kontakt med henne enten ved å møte opp på bankens lokaler i Alta, eller ta kontakt på mail eller telefon.

Har is i magen

I skrivende stund har Stock & Co samlet inn cirka 50.000 kroner. Målet er 120.000 kroner for å kunne gi flest mulig en verdig julefering. Hun legger derfor ikke skjul på at det fortsatt er et stykke igjen.

– Det er ikke ofte man tenker på det, men det er 300-400 personer i Alta som sitter uten mulighet til å kjøpe seg julemat. Det stikker i hjertet, sier Stock.

– Innsamlingen går fremover og det kommer stadig inn litt penger. Vi har satt sluttdato til 12. desember, dagen etter konserten, så dette tror vi vil hjelpe masse. Vi er veldig heldige og konserten til Sparebank1 Nord-Norge er midt i blinken for oss. Vi har fortsatt is i magen og håper det ordner seg før jul. Vi vil gjøre det beste ut av det, men håper at flere gir. Enten det er snakk om små eller store beløp.

Økonomisk støtte

Det er ikke nytt av året, men det vil ikke lengre handles inn mat og julegaver. I stedet gis økonomisk støtte til de som melder seg.

– Vi har en liste over innmeldte som trenger mat og gaver og pengene blir fordelt rettferdig på disse. Det er heller ikke vi som kjøper gaver og mat, men den personen som har meldt mottaker på listen. Vi sørger også for at pengene kommer til rett sted ved å kreve kvittering for alle kjøp, sier Stock.