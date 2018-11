Til Alta for å spille inn plate

kultur

Denne helgen er bandet Bad Timing i Alta med mål å få satt sammen debutplata, en jobb som gjennomføres i samarbeid med Einar Leinonen, Kjell Rune Myrland og Øystein Esjeholm.



Plata består i hovedsak av eget materiale, opplyses det i et presseskriv.

I anledning studiojobben stiller også Barila scenen til disposisjon, til konsert lørdagskvelden.

– Planen er å bruke noen av låtene fra konserten på plata, får Altaposten opplyst.

Musikken til Bad Timing har sterke røtter i band som Led Zeppelin, Deep Purple, danske Dizzy Miss Lizzy og har tidvis litt The Doors-vibber.

– Bandet er et særdeles velsmurt rock n´roll maskineri med Ronald Wærnes i spissen- han står ikke tilbake for hverken Ian Gillan, Robert Plant eller Glenn Hughes. Altså helt riktig for deg som er glad i klassisk rock med føtter i 70-tallet, heter det i presseskrivet.PLATEKLARE: Ronald Wærnes (vokal), Bjørn Harald Nilsen (trommer/keyboard), Eirik Pedersen (trommer), Stig Ove Eriksen (bass) og Ronny Kjølås (gitar) i Bad Timing. (Pressefoto)