Ramsalt ironi fra Riise

kultur

Til og med omfangsrike Finnmarkssalen på Scandic fylles til randen av hardtslående komikere for tiden – og de trenger slett ikke ha tøyd strikken i tv-ruta for å bli omfavnet i Alta. Her blir man nemlig profet i eget fylke, selv når man med dårlig skjult ironi herjer åpenlyst med minst like brautende altaværinger.

Finnmarks egen ironiker og moromann Pål Riise fikk det nemlig til å koke foran 4-500 tilskuere sist lørdag. Med tydelig og klare beskjeder klarte den eplekjekke og kjeftsterke 45-åringen fra Gamvik/Kirkenes å sjarmere både unge og gamle. I enda større grad enn i debutshowet Midtlivsriise.

Riise har naturligvis revytradisjonene i Finnmark med seg i bagasjen, men klarer på forfriskende vis å fylle den verbale godteposen med mer enn naivistisk på kanten-humor, som under alle omstendigheter fungerer tålelig bra etter 4-5 halvlitere. Det må være litt mer substans enn som så for å skape flyt – og Riises sterkeste våpen er at han følger politiske krumspring på nært hold. Det behøver ikke være lokalpolitikerne som driter seg ut, selv om de har åpen garde til enhver tid. Vi har alle fått med oss Per Sandbergs Iran-flørt. Da flirer vi naturligvis hjertelig, hvis sangen og punchline er treffsikker nok. Det var Riise på lørdag og Sinna-Per var en åpenbar hoggstabbe.

Blant de fornøyelige delene av showet var turen bakover i tid til oppveksten i Gamvik, der han som de fleste andre levde med en avstandsforelskelse til Månestråle fra tegneseriebladet Sølvpilen. Gleden og kåtskapen fikk en ny dimensjon da en Månestråle look-a-like dukket opp i nabolaget i Gamvik. I ettertid har det vist seg å være en kjent politikerdame, uten at vi her og nå skal avsløre hvem Riise drømte om på den tiden. Han tok oss med videre til Kirkenes og det som fortoner seg som et vellykket familieliv og en minst like vellykket nav-tilværelse. Skjønt, hvis han fortsetter å fylle salen med folk, kan han legge meldekortet i skuffa og heller stable kroner på konto.

I stykket «Fasit» klarer Pål Riise å holde folk i ånde på imponerende vis i en god time, uten særlig mer drahjelp enn dårlig gitarspill, selvironi og skråsikre løsninger på kompliserte spørsmål. Finnmarkinger er eksperter til å løse verdensproblemer – og den egenskapen forstørrer Riise på vellykket vis, der han til og med entrer løvens hule i Alta med å tildele oss helsepolitiske ørefiker.

Agust Jonsson og Stand up Finnmark har virkelig truffet tidsånden med sitt konsept. Han har hyret kvalitetskomikere som Dag Sørås, Ørjan Burøe, Erlend Osnes – og nå en lokal herremann som kan holde det gående i en time uten dødpunkter. Det ga fullt hus på Scandic. Ikke nok med det; 9. mars kommer selveste Johan Golden til Alta, mannen som ukentlig er å finne på Nytt på nytt og Misjonen. Så lenge vi liker å flire, og de rette komikerne hyres, bør forretningsideen være slitesterk.

Rolf Edmund Lund