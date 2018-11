Stjernekamp-vinneren deltar på Nobels Fredsfest

kultur

Fredsfesten må ikke forveksles med Nobels Fredspriskonsert, som for øvrig har tatt en pause i år. Initiativtager Arthur Buchardt har vært i kontakt med Det Norske Nobelinstitutt og Nobelkomiteen, som viste stor interesse for et alternativt konsept i år, nemlig Nobels Fredsfest 2018.

– Vi ser allerede nå i planleggingsfasen at dette kommer til å bli et helt spesielt arrangement med noen helt spesielle musikalske opplevelser. Vi setter stor pris på at NRK har sagt seg villig til å være med på dette arrangementet, og jeg tror vi kan slå fast at nordmenn bare kan gjøre klar opptaksfunksjonen på TV, sier Karlsen i en pressemelding

Flere artister

Artistene som stiller opp 9. desember er flere store navn, blant de finner man vinneren av årets Stjernekamp – Finnmarks egen Ella Marie Hætta Isaksen med hennes band Isák.

– Når man først bestemte at den tradisjonsrike konserten skulle ta en pause i år er det flere grunner til at vi satt så stor pris på henvendelsen. Først og fremst ville det vært synd å ikke hedre årets prisvinnere med en konsert, men vi mener også det er viktig å ha et arrangement hvor absolutt alle kan delta, sier arrangøren.

De øvrige artistene er Christel Alsos, Eva Weel Skram, DDE, Fargespill (internasjonalt kunstprosjekt), Freddy Kalas m/ Redd Barna synger «BlimE»-sangen, Ella Marie Hætta Isaksen, Kurt Nilsen og Matoma.