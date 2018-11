Lover feite riff og drivende bluesrock

kultur

Høyt respekterte Dave Fields fra New York står for gitarøs av sjeldent merke. Etter en tirsdag med folketoner, blir det høyt volum på Barila

– Torsdag kveld går det over i det mer urbane og internasjonale hjørnet. Da kommer nemlig Fields på besøk til oss. Han er en vel ansett bluesgitarist som for tiden turnerer i Norge. Med seg har han et topp backingband. Dette blir en av de svette og tette blueskveldene, fastslår Leinonen.

Altaposten traff onsdag formiddag Fields sammen med musikerne Kåre Lefty Amundsen og Tore Hansen, best kjent som bassist i january. Trioen var på vei til konsert i Hammerfest, før de vender tilbake til Alta torsdagskvelden. De lover fullt kjør.

Fields har det siste tiåret blitt en populær herremann, blant annet på grunn av solide tolkninger av bluesklassikere. Han er da også sønnen til Sammy Fields, kjent som både låtskriver og pianist. I tillegg til å ha fått sjangeren inn med morsmelka, har han lagt et formelt grunnlag gjennom skolering – og han ble etterhvert innlemmet i New York Blues Hall Of Fame.

Til tross for bravader også i jazzen, er det den røffe bluesgitaren som spruter av energi og spilleglede, som har gitt Fields et navn, pluss flere sterke plater, blant annet «Time's A Wastin» fra 2007. Blanding av virtuost spill og det feite el-riffet er det som karakteriserer live-kjøret til amerikaneren.

Turneen i nord startet i Tromsø i går kveld, mens Hammerfest, Alta og Vardø venter de neste dagene.