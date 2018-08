Avlyser turen til Alta

kultur

Noen få dager før rocken tar løs på Aronnes, må vertskapet beklage.

– Vi er fryktelig lei oss for å melde av Spidergawd dessverre må avlyse turen til Alta til helgen. Vi gledet oss veldig til å oppleve dette fantastiske bandet live på sletta i år, medgir Aronnesrocken i en pressemelding.

Spidergawd har imidlertid gitt beskjed om at de blir å høre live på Aronnesrocken 2019.

Etter at Aronnesrocken fikk beskjeden i helga, har de jobbet iherdig for å finne en fullgod erstatter til fredagsprogrammet, Tromsø-kvintetten The Modern Times. De avbryter studiotiden for å komme til Alta.

– Kanselleringer er aldri gøy, men når det dessverre først skjer må man bare prøve å gjøre det aller beste av det. Med The Modern Times vet vi at vi får et knallbra band, som kommer til å skape glede, latter og gode musikalske opplevelser. Nøyaktig det vi ønsker at våre artister skal gjøre, sier styreleder Rune Suhr Berg i Aronnesrocken.