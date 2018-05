Hyller Ivar

kultur

Klassikere fra Ivars to plateutgivelser er dermed i trygge hender når Scene Finnmark innleder turneen i Hammerfest tirsdag, før de kommer til City scene onsdagen.

– Få artister er så folkekjære i Finnmark som Ivar Thomassen. I kjølvannet av hans alt for tidlige bortgang i 2016, ble han hyllet med både konsert under Varangerfestivalen og spaserstokk-turné i hele fylket i 2017. Nå tar vi vår hyllest av Ivar ut på en turné fra vest til øst i Finnmark, der det blir anledning til et gjenhør med mange av hans mest kjente sanger, heter det i en pressemelding fra Scene Finnmark.

Låtene begynner å bli felleseie, som «Imella multebær og mygg» og «Det artige landet». Skoler og barnehager baker visesangene inn i diverse fremføringer, ikke minst på grunn av at viseskaperen fra Russenes sang om vår egen natur, kultur og historie. Ivars to utgivelser «Attmed havet» og «Særlig når timan e blå» har blitt regionale klassikere som definerer oss alle

Disse musikerne er med:

Marit Karlsen – vokal

Asbjørn Ruud – gitar og vokal

Marianne Halmrast – bass og vokal

Sigbjørn Thomassen – gitar

Erik Halvorsen – tangenter

Agnieszka Orlowska – bratsj

Nikolay Girunyan – cello

Signe Johansen - fiolin